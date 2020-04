Manovra finanziaria, Remaschi: “Lucca diventi esempio per l’Italia”

“La manovra finanziaria varata dal Comune di Lucca diventi esempio per l’Italia”. Così l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi rivendica con orgoglio la sua appartenenza alla città ed esprime le sue congratulazioni all’amministrazione in merito al pacchetto di provvedimenti da 12 milioni di euro concordati per la ripresa delle attività dopo la crisi legata al covid19.

“Un unicum assoluto nell’ampio panorama territoriale della Toscana e in Italia – aggiunge Remaschi -. Desidero ringraziare il sindaco Tambellini, gli assessori e i consiglieri che affiancano il primo cittadino al governo della città, per la capacità dimostrata nel saper dialogare con la cittadinanza in tutte le sue componenti individuali, sociali, economiche, associative, sindacali e imprenditoriali. Cittadinanza che, da parte sua, ha risposto con la consapevolezza della responsabilità, che è l’elemento principale per superare l’emergenza e ritrovare, nel tempo, le condizioni, forse anche migliori di prima, per una vita di comunità”.

“Ma il mio ringraziamento – prosegue l’assessore regionale – va al coraggio per aver saputo varare una manovra finanziaria straordinaria da 12 milioni di euro, che di fatto anticipa il ‘decreto di aprile’ annunciato dal Governo Conte. Risorse che provengono dal risanamento delle casse comunali avviato fin dal 2012 dall’amministrazione Tambellini e che oggi hanno consentito di costruire un pacchetto di provvedimenti articolato, fra i quali risaltano contributi economici ad hoc, fondi per il sostegno all’affitto per immobili commerciali e artigianali, l’azzeramento di tasse, la gratuità di alcuni parcheggi”.

“Purtroppo – conclude Marco Remaschi – anche in questa vicenda c’è stato qualcuno che, in evidente stato di astinenza da visibilità politica ha pensato bene di gettare discredito sull’azione del Comune. Ma, come al solito, la ragione prevale sui tentativi di sciacallaggio politico: non a caso, quel che ha fatto l’amministrazione comunale di Lucca oggi viene preso ad esempio in tutta Italia“.