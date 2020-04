Menesini scrive a Conte: “Si riaprano tutte le attività entro il 15 maggio”

Attività tutte aperte entro la metà del mese di maggio. E’ questa la richiesta che il sindaco di Capannori e presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, rivolgerà al governo dopo l’annuncio di ieri sera.

“Scriverò – afferma Menesini – una lettera al presidente del Consiglio chiedendogli di rivedere il piano delle aperture. Devo dirlo: mi aspettavo più coraggio e chiarezza. È vero, la fase 2 è delicatissima perché si rischia che i contagi tornino a salire, ma dobbiamo dare fiducia agli italiani”.

“Gli italiani non sono gli stessi di 45 giorni fa – afferma -: adesso tutti sanno che tenere la distanza dagli altri è un atto d’amore in questo momento. Adesso gli italiani sanno che lavarsi spesso le mani è importante, come disinfettare i locali. Se si sgarra, si torna indietro: bisogna esserne consapevoli. Sapendo tutto questo, meritiamo di provare e far ripartire l’economia”.

“Si rischia – è convinto Menesini – di mandare in fumo le fatiche e i risparmi di tante famiglie per mancanza di fiducia e coraggio. E non va bene. Non serve fare task-force di esperti se poi il prodotto è quello che abbiamo sentito ieri sera. Con regole chiare e che tutti devono rispettare dobbiamo riaprire le attività. Ok, non il 4 maggio tutte insieme, ma almeno lunedì 11 maggio i negozi, i parrucchieri, gli estetisti, i bar, i ristoranti, le pasticcerie, le palestre”.

“La distanza di un metro o due è possibile – è convinto il sindaco di Capannori -. I titolari di attività stanno studiando nuove soluzioni e noi come amministrazione li supporteremo. Devono aprire, non tutti i locali sono adatti per il take away, perché collocati in collina, ad esempio. Nelle attività dove non è possibile la diatanza, si può obbligare all’uso di mascherine, guanti, gel igienizzante, obbligo di disinfettare gli strumenti di lavoro. I titolari già stanno pensando a inserire queste misure”.

“L’Italia entro 15 giorni deve ripartire tutta: è rischioso? Sì, ma dobbiamo avere fiducia – dice Menesini – Credo che il nostro Paese abbia compreso come bisogna comportarsi per tutelare se stessi e gli altri e sia pronto a dare prova di questo.

Orgogliosi della fase 1, dobbiamo fare la fase 2 con ancora più responsabilità e consapevolezza. Possiamo farlo, fatecelo fare”.