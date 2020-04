Montemagni (Lega): “Riaperture, siamo dalla parte degli esercenti”

“Siamo assolutamente fautori di una riapertura complessiva delle attività commerciali in lucchesia ed ovviamente anche nel resto del Paese, fin dal prossimo 4 maggio”. E’ quanto afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.

“Condividiamo, quindi – va avanti – le forti preoccupazioni degli esercenti che sono ormai allo stremo e lanciano un deciso appello al Governo, perché eviti di centellinare le aperture, oppure eroghi finanziamenti a fondo perduto per dare una boccata d’ossigeno ai commercianti. Parole tante e fatti pochi: questo può essere identificato facilmente come il motto di un esecutivo che sta mandando ineluttabilmente e colpevolmente alla deriva chi opera nel commercio”.

“A Lucca e provincia – sottolinea la rappresentante del Carroccio – si rischia un tracollo economico generalizzato e c’è, purtroppo, la concreta possibilità che diverse imprese, piccole e grandi, non riescano più a rialzarsi. Insomma è ora di finirla di prendere in giro degli onesti lavoratori che, finora, hanno educatamente abbozzato, ma che, giustamente, non vogliono farsi prendere in giro all’infinito; noi siamo con loro e faremo di tutto, affinchè lo Stato non si giri, pavidamente, dall’altra parte”.