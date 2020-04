Provincia, convocata l’assemblea dei sindaci

Emergenza coronavirus, convocata l’assemblea dei sindaci della Provincia di Lucca. Una riunione in videoconferenza che avrà al centro l’aggiornamento degli ultimi provvedimenti per il contrasto al coronavirus – alla luce anche del via alla fase 2 per come annunciato ieri sera (26 aprile) dal premier Giuseppe Conte -, e insieme l’illustrazione del bilancio preventivo dell’ente, con un aggiornamento sulla nuova programmazione dei finanziamenti europei dopo l’emergenza sanitaria.

Il dibattito on line è fissato per il prossimo 30 aprile alle 10.