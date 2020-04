Anche Baccelli d’accordo sul cancellare la Tari 2020 per le imprese

Cancellare la Tari 2020 per le attività economiche chiuse. Il consigliere regionale del Partito Democratico Stefano Baccelli, sostiene la proposta lanciata del delegato Anci per le politiche ambientali e assessore al Comune di Lucca Francesco Raspini rivolta all’assessore regionale Federica Fratoni e annuncia una mozione in Consiglio regionale

“Condivido la proposta fatta da Anci Toscana di cancellare la Tari 2020 per le attività economiche chiuse perché previsto dalle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 o per le conseguenze del blocco produttivo. Una richiesta che l’assessore regionale Federica Fratoni, così come chiesto dall’Associazione dei Comuni toscani, potrebbe sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni insieme alla possibilità da parte del Governo di istituire un fondo, una sorta di rimborso a Comuni e soggetti gestori, per garantire il regolare svolgimento del servizio di igiene urbana”.

“Per rafforzare questa richiesta che trovo non solo di buonsenso ma che rappresenta un aiuto concreto a tutte quelle aziende che si trovano ad affrontare nel territorio lucchese come in tutta la Toscana una situazione di grande difficoltà – prosegue Baccelli – nei prossimi giorni presenterò una mozione in Consiglio regionale rivolta all’esecutivo toscano con analoghi obiettivi. Quella che ci apprestiamo ad affrontare, la cosiddetta Fase2 per la ripartenza della vita economica e sociale del Paese, sarà una fase che presenterà inevitabili questioni da affrontare e risolvere nel più breve tempo possibile e nel rispetto di tutte le precauzioni sanitarie previste. In questa situazione, tanto inedita quanto complessa, sarà dirimente la capacità del Governo e delle istituzioni a tutti i livelli di saper rispondere con tempestività ai bisogni del mondo produttivo e delle attività economiche”.

“L’iniziativa di abolire la tassa sui rifiuti per l’anno in corso per quei soggetti che di fatto sono inattivi – conclude Baccelli – è una scelta che va nella giusta direzione e che come presidente della Commissione territorio e ambiente non solo sostengo ma farò in modo che possa raggiungere un esito positivo”.