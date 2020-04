Mallegni (FI): “Se il governo non è in grado di gestire la situazione giusto rivedere i protagonisti”

“Il Presidente del Consiglio ha dimostrato furbizia ma purtroppo lo ha fatto ai danni degli italiani. Non ha preso alcuna decisione ma ha prolungato l’asfissia di imprese e famiglie. Ha lasciato ai presidenti delle regioni di assumersi tutte le responsabilità scaricando tutto il peso delle decisioni su governatori, sindaci ed imprese”. Così il responsabile del dipartimento turismo di Forza Italia, Massimo Mallegni durante una videoconferenza organizzata da Confesercenti in Toscana.

“I protocolli non dovevano essere fatti da sociologi che hanno tutto il mio rispetto ma da chi governa le imprese che poi dovranno mettere in pratica le misure. Andavano inseriti profili che vivono l’impresa tutti i giorni. Ci dovevano essere artigiani, commercianti, albergatori, balneari e così via. Noi imprenditori – prosegue Mallegni – non ce la facciamo più. Non ci sono più le condizioni per riaprire. Se il Governo non è in grado di gestire questa situazione è giusto rivedere il ruolo dei suoi protagonisti. Elezioni? Si anche. Noi vogliamo riaprire il paese e non tenerlo chiuso”.

Mallegni ha ricordato anche le numerose proposte fatte al Governo. “Fino ad oggi – ha detto – abbiamo portato avanti un’opposizione responsabile con temi e contributi concreti. Non c’è stata nessuna risposta sul fondo perduto da 2,5 miliardi e così come i voucher per garantire riaperture con contratti di lavoro elastici ma che garantissero lavoro e stipendio ai lavoratori. Abbiamo proposto il credito d’imposta sul lavoro effettivo ed un piano Marshall per il rilancio del turismo che vale il 20% del Pil perché ingloba intere filiere che vanno dagli alberghi agli stabilimenti balneari e commercio tradizionale ma anche all’intrattenimento, gli eventi ed i professionisti: filiere che oggi non hanno nessuna certezza. La pazienza è finita”.