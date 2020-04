Martinelli e Santini: “Tari cancellata? Raspini fa la nostra proposta”

“Cancellazione Tari per attività danneggiate dall’emergenza covid-19: Raspini apre ad una richiesta fatta da oltre un mese dall’opposizione”. Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo Marco Martinelli (centrodestra) e Remo Santini (lista civica SìAmoLucca).

“La nostra proposta ripresa solo ora dall’assessore, va nella direzione che fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo tracciato: tagliare e non differire le tasse locali per tutte le attività fortemente colpite a causa della chiusura forzata per l’epidemia – sottolineano -. Siamo quindi soddisfatti che Raspini si sia rimangiato ciò che per settimane e settimane andava dicendo: ovvero che eravamo irresponsabili ad avanzare la richiesta di eliminare per il 2020 la tassa sui rifiuti per tutte le aziende costrette a rimanere chiuse per l’emergenza”.

“La nostra richiesta peraltro – spiegano i due capigruppo di opposizione – si fondava anche su come reperire subito i 6 milioni di euro di mancato gettito, in modo da prevedere un pari rimborso al gestore ed evitare di aumentare il carico di oltre il 30% su tutti gli altri. Auspichiamo inoltre che sia definitivamente bloccata anche la richiesta di Sistema Ambiente, avallata dallo stesso assessore Raspini, del recupero degli arretrati per gli esercenti su tutte le concessioni del suolo pubblico”.

Concludono Martinelli e Santini: “Abbiamo offerto e stiamo offrendo soluzioni per aiutare Lucca ad uscire dalla crisi. Vedere che le nostre proposte sono portate avanti dall’amministrazione comunale è motivo di soddisfazione, nell’interesse dei cittadini e della città”.