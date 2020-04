Montemagni (Lega): “Consentire la pesca individuale in riva al mare”

Consentire la pesca individuale in riva al mare. A chiederlo, con un atto presentato in tal senso al consiglio regionale è la capogruppo della Lega, Elisa Montemagni.

“Crediamo – afferma la consigliera – che tale attività debba essere autorizzata, favorendo anche così un minimo di fatturato per gli esercizi commerciali del settore. Solitamente chi pratica questo passatempo, lo fa singolarmente, tenendosi pure a debita distanza dagli altri pescatori e quindi rispettando pienamente le attuali disposizioni in termini di sicurezza interpersonale. La Liguria-sottolinea la rappresentante del Carroccio- non ha preclusioni in materia e quindi, tramite un atto specifico, chiediamo che anche la Toscana si muova in questa direzione. Pescare è, tra l’altro, sicuramente rilassante e di questi tempi potersi svagare un po’ non è certamente una cosa secondaria”.