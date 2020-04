Coronavirus, Montemagni (Lega): “Il Primo maggio c’è ben poco da festeggiare”

“Realisticamente, mi chiedo con che spirito si festeggerà il primo maggio nell’era del coronavirus“. Lo afferma la capogruppo in consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni.

“Quanti lavoratori, visto il dramma economico-finanziario che stiamo vivendo – prosegue il consigliere – si potranno, purtroppo, ritenere ancora tali da ora in poi? Più che una festa collettiva quindi, questa data rischia di diventare significativa solo per un numero sempre più esiguo di persone; se non si riapriranno velocemente le attività, rialzarsi sarà, infatti, un’impresa lunga e ricca d’ostacoli”

“Un doveroso pensiero, va, poi – sottolinea la rappresentante del Carroccio – ai tanti lavoratori del settore sanitario che hanno sacrificato la propria esistenza per cercare di strappare vite umane dalle grinfie del Covid-19; senza dimenticare, ovviamente, l’impegno profuso dalle Forze dell’ordine e dai tanti impegnati in questa devastante emergenza”.

“Insomma – conclude Elisa Montemagni – c’è davvero ben poco da festeggiare, ma molto da fare per risollevare la Toscana e l’Italia intera“.