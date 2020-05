Partito Socialista Italiano: “Primo Maggio nel nome dei lavoratori che si sacrificano per gli altri”

Il Partito Socialista di Lucca festeggia il Primo maggio con un omaggio tutti i lavoratori che giornalmente mettono la propria professionalità, la propria conoscenza a disposizione di chi ne ha bisogno.

“Il lavoro da domani – dice il partito – diventerà innovazione e cambiamento soprattutto nelle modalità e nei tempi, nei rapporti e nei contesti sociali oltre i confini familiari, sicuramente un modo diverso di vedere il domani“.

“Rivolgiamo un pensiero – dice la nota – a chi per il proprio lavoro ha perso la vita: riteniamo che non debba mai mancare la certezza della sicurezza individuale. Non bisogna inoltre dimenticare le persone che non hanno possibilità di lavorare, con e senza figli da crescere, e coloro i quali con fatica attendono un futuro stabile”.