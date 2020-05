Sinistra Italiana, webinar sulle politiche sociali per la fase 2

È online (per la precisione su Facebook) Distanziamento sociale? No! Distanziamento fisico e solidarietà sociale!, il primo webinar organizzato da Sinistra Italiana Lucca per cominciare, alle soglie della fase 2, a riflettere su quanto accaduto in queste settimane e sulle risposte necessarie per ripartire.

Moderato da Alberto Pellicci, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana, il seminario online ha visto la partecipazione di Lisa Baiocchi e Valeria Giglioli (assessore al sociale rispettivamente dei comuni di Porcari e Lucca), Marco Bachi (presidente della commissione sociale del Comune di Capannori) e Davide Seghieri (Sinistra Italiana, consigliere al Comune di Montecarlo).

Amministratrici e amministratori della Piana di Lucca (che ci teniamo a ringraziare) ci hanno raccontato cosa hanno messo in campo i comuni per il sociale nellafFase 1, cosa pensano dovranno fare nella fase 2 e Davide Seghieri ha illustrato le proposte (#propostestraordinarie) di Sinistra Italiana (consultabili sul sito internet del partito)