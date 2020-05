Una giornata per ricordare le vittime del covid, la proposta di Mallegni

Una giornata nazionale per ricordare le vittime del coronavirus e medici, infermieri, volontari e tutti coloro impegnati in prima linea per salvare vite. Ci sta pensando il Comune di Pietrasanta deciso a portare la proposta fino in Parlamento. La proposta è maturata in seno alla giunta municipale di Pietrasanta con l’assessore ai lavori pubblici e pubblica istruzione, Francesca Bresciani che l’ha subito condivisa con l’assessore al turismo e cultura, il senatore Massimo Mallegni.

“Porterò la proposta di Bresciani in Parlamento perché credo che sia necessario ed importante ricordare chi ha combattuto questo virus, chi non ce l’ha fatta e chi invece ha lavorato giorno e notte per salvare vite o dare supporto e sostegno alle famiglie in difficoltà, mi riferisco a medici, operatori sanitari, volontari e molti altri. – spiega il Senatore Mallegni – Dovrà essere una giornata di preghiera e fede, una giornata di ricordo ma anche di grande consapevolezza”.