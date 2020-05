Il Comune cancella tre mesi di rette di scuola, mensa e bus. Nessuna data per il via alle attività estive

Taglio delle rette scolastiche, per la mensa e per il trasporto per i mesi di marzo, aprile e maggio. Incremento delle attività estive, al netto di tutte le precauzioni necessarie dal punto di vista sanitario. Significativi interventi economici a sostegno di scuole primarie e scuole dell’infanzia accreditate in vista della riapertura. Sono questi alcuni degli elementi principali della strategia dell’amministrazione comunale per quanto riguarda la realtà della scuola. Ad annunciarle, l’assessora alle politiche formative del Comune di Lucca, Ilaria Vietina nel corso della seduta odierna della Commissione politiche formative, giovanili e di genere, cultura e sport.

La commissione, come ha spiegato la presidente Teresa Leone (Lucca Civica) nella sua introduzione, è stata fortemente richiesta anche dalle esponenti dell’opposizione Serena Borselli e Simona Testaferrata per fare un bilancio della situazione attuale ed anche per capire più nel dettaglio quali siano le strategie dell’amministrazione comunale per quanto riguarda il sistema educativo e la sua ripartenza.

“L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto – spiega l’assessora Vietina – ha prodotto dei danni incommensurabili. Se per altri settori è possibile fare una stima delle perdite, per quanto riguarda il settore dell’educazione questo è più complesso. Le perdite in questo caso infatti non riguardano l’aspetto economico ma qualcosa di più importante come lo sviluppo cognitivo e sociale dei nostri figli in un’età particolarmente delicata. Sono aspetti che sono difficili da valutare perché possono variare anche di molto a seconda del contesto familiare, con conseguenze tanto più preoccupanti quanto più si scende di età. In questo senso, tutto quello che potremo fare dal punto di vista finanziario non servirà a recuperare la perdita nello sviluppo di bambini e ragazzi. Per quanto riguarda la didattica a distanza, registriamo che, nonostante il massimo impegno da parte delle scuole, le famiglie non sono state molto ricettive. Questo per le difficoltà legate a questa nuova modalità di insegnamento, una situazione più critica nei bambini più piccoli mentre meglio gestita dai ragazzi delle superiori”.

L’assessore passa poi ad illustrare la strategia dell’amministrazione comunale: “Dobbiamo sostenere il sistema educativo con interventi a favore del tessuto scolastico di competenza comunale. Su questo aspetto posso dire che è in corso una revisione del bilancio che permetterà di mettere a disposizione di scuole primarie e scuole dell’infanzia accreditate risorse molto consistenti. Per quanto riguarda invece le rette scolastiche, il pagamento della mensa e del servizio di trasporto, nei prossimi giorni pubblicheremo una delibera che annullerà i pagamenti dovuti per i mesi di marzo, aprile maggio e, per le scuole dell’infanzia, anche giugno. Quindi i cittadini non dovranno pagare per un servizio di cui non hanno usufruito. Chi ha già pagato, potrà vedersi ridotta la retta del prossimo anno o, se il figlio ha terminato un ciclo scolastico, avrà la restituzione dei soldi”.

“Stesso discorso vale per le attività estive – aggiunge ancora l’assessora -. Serviranno, ed in misura più consistente rispetto al passato: serviranno più spazi, più personale ed ovviamente un protocollo con riferimenti precisi per quanto riguarda le modalità organizzative. Anche in questo senso posso dire che saranno utilizzate delle risorse aggiuntive rispetto a quelle degli anni passati per offrire un servizio migliore. Per questo stiamo già lavorando per individuare i soggetti che saranno chiamati ad erogare questo servizio”.

Le parole dell’assessora non soddisfano gli esponenti dell’opposizione, scettici su diversi passaggi. In particolare, Giovanni Minniti (Lega) ha sottolineato come, a due mesi dall’inizio dell’emergenza, l’amministrazione comunale non abbia ancora fatto niente di concreto per sostenere l’educazione; Serena Borselli (Siamo Lucca) ha espresso invece perplessità relativamente alla volontà di riaprire le scuole e, in questo senso, ha chiesto chiarimenti su una lettera inviata dall’assessora Vietina nei giorni scorsi al presidente della Regione Enrico Rossi; Simona Testaferrata ha invece chiesto maggiori dettagli sia per quanto riguarda le cifre dei sostegni che verranno erogati (con particolare riferimento alle famiglie con disabili a carico), sia per quanto riguarda i tempi delle attività estive che per le modalità di selezione dei soggetti che saranno chiamati ad erogarle.

“Per quanto riguarda i sostegni economici, posso ribadire che saranno annullati tutti i pagamenti dovuti per quanto riguarda rette scolastiche, mensa e trasporto. Ulteriori strumenti sono stati messi in campo dall’amministrazione comunale e sono gestiti dall’ufficio politiche sociali. Per quanto riguarda la ripresa delle attività, non riesco a capire se l’interesse dei consiglieri è quello di riprendere l’educazione dei nostri figli o quella di tenere tutto chiuso. Io ritengo che una riapertura, con tutte le tutele del caso, sia necessaria anche se ad oggi non c’è una data. Ci sono molti elementi che devono essere valutati: dobbiamo studiare tutte le condizioni che possano garantire la sicurezza per la ripresa delle attività, per cui al momento non è possibile entrare maggiormente nei dettagli. Posso però dire che tutto sarà svolto nella massima trasparenza”.