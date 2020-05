Manifattura, l’opposizione: “Il progetto sia discusso in consiglio comunale”

“Il progetto depositato da Coima sia discusso in Consiglio”. A richidere una discussione sull’Ex Manifattura Tabacchi sono Remo Santini (SìAmoLucca) e Marco Martinelli (centrodestra) che hanno risollecitato la convocazione di una seduta esclusivamente dedicata al tema.

“Il 17 febbraio abbiamo protocollato la richiesta di un consiglio comunale straordinario aperto, con interventi esterni, per discutere del futuro della grande area, a seguito della presentazione del progetto per il suo recupero presentato dalla Fondazione Cassa di Risparmio e da Coima – spiegano Martinelli e Santini – . Adesso è il momento di ripartire da quella richiesta e aprire un momento di dibattito e confronto su uno dei più grandi immobili del centro storico, le cui funzioni saranno strategiche per la Lucca dei prossimi decenni“.

Secondo i due esponenti dell’opposizione, un piano di recupero di così vasta portata deve necessariamente essere approfondito in ogni suo aspetto all’interno delle istituzioni sia per quanto riguarda le destinazioni d’uso, il project financing e il piano finanziario collegato. “Tutto questo considerando anche il fatto che l’operazione immobiliare prevede la cessione della proprietà da parte del Comune – aggiungono i due consiglieri comunali -. Non c’è più tempo da attendere, la discussione sul futuro della Manifattura deve essere pubblica, con l’assemblea di Palazzo Santini che va fatta ritornare al centro delle decisioni della città. Nel corso dell’ultima riunione dei capigruppo abbiamo sollecitato a calendarizzare quanto prima la seduta straordinaria”.