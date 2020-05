Montemagni (Lega): “Ancora nessuna indicazione di sicurezza per gli albergatori”

In difesa di tutti gli albergatori che ancora non avrebbero ricevuto indicazione su come doversi attrezzare per la sicurezza è intervenuta Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega: “Siamo rimasti allibiti nell’apprendere dal presidente nazionale di Federalberghi che gli hotel non abbiano ancora ricevuto delle specifiche e chiare indicazioni su come si dovranno attrezzare, dal punto di vista della sicurezza nell’era del coronavirus, per poter accogliere nel miglior modo possibile i potenziali clienti”.

“Molti alberghi – prosegue il consigliere – sono chiusi da due mesi, anche se teoricamente potevano rimanere aperti, ma, ad oggi, sia a livello generale che per quel che riguarda più specificatamente la Toscana, non ci risulta sia stato inviato alcun protocollo da seguire“.

“In pratica – precisa l’esponente leghista – tutt’ora chi intende programmare un’ipotetica riapertura, deve ingegnarsi autonomamente, senza poter avere alcun canovaccio sulla problematica da sviluppare Tra l’altro, non si tratta di questioni secondarie, ma di assoluta importanza, poichè si dovrà mettere in condizione l’ospite di poter godere, nell’ambito della consueta ospitalità, anche della certezza di poter soggiornare in una struttura debitamente sanificata; da non sottovalutare minimamente, pure il fatto dell’enorme responsabilità, in tal senso, che si dovrà assumere il gestore/proprietario“.

“Inoltre – insiste Montemagni – si dovranno curare determinati dettagli, anche questi non insignificanti, in tema di modalità nella somministrazione del vitto, degli spazi in sala ristorante e della pulizia specifica nelle camere ad ogni cambio di cliente. Siccome siamo a maggio – conclude il consigliere – forse sarebbe il caso che, sia a livello nazionale che locale, ci si muovesse, dunque, per dare indicazioni certe, sulle predette tematiche, a degli imprenditori che, oltre a dover fare i conti con possibili pesanti perdite economiche, non sanno neanche come rendere effettivamente accessibili, dal punto di vista della sicurezza sanitaria, i propri alberghi”.