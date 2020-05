Zucconi (FdI): “Il governo affossa le agenzie di viaggio”

“Dal ministro Franceschini una proposta che affosserà le agenzie di viaggi”. Lo afferma Riccardo Zucconi, deputato versiliese e capogruppo in Commissione attività produttive, turismo e commercio di Fratelli d’Italia

“Dal ministro del Turismo Dario Franceschini, che ha brillato per la sua assenza durante la prima fase dell’emergenza Covid-19, secondo quanto pubblicato da alcuni quotidiani, arriva una proposta che metterà in ginocchio un comparto importante del settore turismo – afferma Zucconi -. Infatti sembra nel decreto aprile sia previsto un bonus vacanza che potrà essere utilizzato dalle famiglie direttamente negli alberghi e negli stabilimenti italiani. In questo modo verrebbero estromesse le agenzie di viaggio, gia’ colpite dalle conseguenze del coronavirus, dalla filiera del settore del turismo”.

“Fratelli d’Italia sin dall’inizio dell’emergenza ha raccolto il grido di aiuto degli operatori del settore turistico che è stato il primo ad essere andato in crisi e sarà l’ultimo a ripartire – conclude Zucconi -. Per questo proponiamo che un eventuale bonus vacanza debba obbligatoriamente essere speso attraverso le agenzie di viaggio”.