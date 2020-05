Banche, Vizzini (gruppo misto): “Mef faccia chiarezza su alcune pratiche fraudolente”

“E’ scandaloso che alcuni istituti bancari nelle ultime settimane abbiano invitato o proposto a chi chiedeva i finanziamenti garantiti al 100 per cento dallo Stato di usare questi soldi per estinguere debiti pregressi. Questa è una pratica fraudolenta che va denunciata”. E’ quanto afferma l’onorevole Gloria Vizzini del gruppo misto presentando una interrogazione parlamentare sulle pratiche messe in atto da alcune banche.

“Per far chiarezza su quanto successo ho presentato una interrogazione al ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri perché adotti delle iniziative forti per scongiurare tutte le pratiche scorrette che le banche stanno mettendo in campo in un periodo grave per il nostro Paese – spiega Vizzini -. La stessa Abi, tramite la circolare del 24 aprile, ha sottolineato a tutti gli istituti associati che tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia dello Stato””.