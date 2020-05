Capezzoli (Idv): “Nonostante gli annunci i commercianti continuano a essere lasciati soli”

“Nonostante gli annunci del Governo, i commercianti continuano ad essere lasciati soli in balia della crisi”. Così il referente della Provincia di Lucca per l’Italia dei Valori Domenico Capezzoli interviene per chiedere al governo l’imminente messa a disposizione di finanziamenti a fondo perduto per il settore, e quando sarà il momento, riaperture a condizioni sostenibili.

“Molte sono le attività che sono state interrotte a causa dell’emergenza covid19 che sta mettendo a dura prova l’economia portando i vari commercianti a preventivare anche la chiusura – spiega Capezzoli -. In tutta Italia ci sono proteste di chi chiede l’apertura anticipata delle loro attività, una protesta silenziosa a cui hanno partecipato i titolari dei vari negozi dall’abbigliamento, parrucchieri ai centri estetici. Noi ci appelliamo al governo per chiedere di smetterla di prendere in giro i cittadini con annunci non credibili, con Dpcm che sono mera propaganda. Servono fatti concreti. Noi ci siamo e ci faremo sentire nei modi che riterremo giusti perché noi stiamo con i commercianti“.