Martinelli chiede minuto di silenzio per operatori sanitari e forze dell’ordine

“Chiesto al consiglio comunale un minuto di silenzio per ricordare e rendere omaggio ai tanti operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al virus e per evidenziare l’impegno che ogni giorno mettono le donne e gli uomini delle forze dell’ordine per garantire la nostra sicurezza”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli.

“Gli operatori sanitari – aggiunge Martinelli – sono stati i primi a guardare il covid-19 negli occhi e ad affrontarlo a mani nude, pagandone le peggiori conseguenze in termini di contagi e vite umane spezzate. Il consiglio comunale di Lucca si schieri al fianco di tutti gli operatori sanitari, dei soccorritori, dei volontari di protezione civile, delle forze dell’ordine e di chiunque stia combattendo in prima linea in questa emergenza. Va a loro la nostra stima ed un profondo rispetto”.