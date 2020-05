Rimodulazione fondi per ex Manifattura, Baccelli: “Una opportunità di crescita”

Il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione territorio e ambiente, Stefano Baccelli esprime soddisfazione per i due accordi di programma che la Regione ha firmato con il Comune di Lucca e con Lucca In-tec Srl, azienda al 100% della Camera di commercio di Lucca, per la riqualificazione e lo sviluppo del territorio lucchese.

“La Regione Toscana conferma e rimodula importanti investimenti a favore del Comune e della Camera di Commercio di Lucca per una prospettiva di accompagnamento di validi e necessari progetti sul territorio di riqualificazione urbana. Sappiamo bene che la progettualità strategica di un centro storico ha bisogno non solo di un supporto amministrativo ma anche di importanti risorse pubbliche. I patti siglati con la Regione che ridefiniscono i finanziamenti pubblici del piano integrato di sviluppo urbano sostenibile mettendo a disposizione quasi tredici milioni, vanno proprio in questa direzione – commenta Baccelli -: quella di consentire la definizione di progetti di riqualificazione cruciali per lo sviluppo economico e culturale della città. In un momento complesso come quello che stiamo attraversando gli accordi siglati rappresentano una vera opportunità di crescita per la città di Lucca e per tutto il territorio”.