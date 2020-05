SìAmo Lucca, un cuore all’interno del simbolo

Un cuore rosso all’interno del simbolo. E’ questo il restyling scelto ad oltre tre anni dalla nascita dalla lista civica SìAmo Lucca, principale forza di opposizione della città con cinque consiglieri comunali.

“Ad oltre tre anni dalla nascita del nostro movimento, oltre che lavorare incessantemente sui contenuti e sulle proposte per migliorare Lucca, ci è sembrato fosse anche arrivato il momento di aggiornare la sigla che ci rappresenta – spiega il direttivo, che si è riunito ieri sera in videoconferenza per fare il punto della situazione sull’impegno della lista civica in questo periodo di emergenza Covid -. Un incontro in cui si è discusso delle idee da portare avanti fin dalle prossime settimane sia per quanto riguarda l’ambito sanitario che economico, e durante il quale è stato appunto approvato anche il restyling del simbolo“.

“La scelta di aggiungere il cuore è un segno di amore e attenzione verso il territorio che non deve essere dato mai per scontato – spiega ancora il direttivo della movimento civico -. Del resto essendo già il nostro nome SìAmoLucca, il cuore completa un messaggio che rimane lo stesso: sempre dalla parte dei cittadini. Un tratto identitario che ci distingue, e che riteniamo assuma ancora maggiore forza in un momento così’ difficile in cui bisogna progettare il futuro all’insegna del dialogo e delle competenze”.