Asili nido, Siamo Lucca propone un servizio di educatrici a domicilio

“Molte famiglie con bambini fino a 3 anni che frequentano i nidi sono in difficoltà. Perché non studiare un servizio a turno per prevede la presenza delle educatrici a domicilio?”

A chiedere al Comune che verifichi la fattibilità di una soluzione e valuti la proposta che vanno in questa direzione sono i consiglieri comunali della lista civica SiAmoLucca (Cristina Consani e Remo Santini), insieme all’insegnante Daniela Volla: “A Lucca ci sono sette Nidi pubblici la cui organizzazione compete direttamente al Comune, a cui si raggiungono tre nidi privati – spiegano in una nota -. Quando un bimbo è malato esiste già la possibilità di mandare a casa un’operatrice e visto che con la fase 2 e la ripresa del lavoro di molte mamme la situazione per le famiglie è di ancora maggiore difficoltà rispetto alle settimane scorse, un aiuto concreto potrebbe arrivare proprio da un cambiamento temporaneo nel servizio fornito da ogni nido, che potrebbe, con orari e modalità da stabilire, raggiungere a rotazione direttamente a domicilio quelle famiglie che sono in maggiore difficoltà”.

L’appello al Comune è che “si faccia almeno carico di questa fascia di età con un’idea concreta, visto che il servizio in questo caso dipende dall’amministrazione che può dunque agire con propri indirizzi e iniziative. Si tratta di una proposta concreta che dia una risposta in questo periodo e nei mesi che ci separano da quella che tutti ci auguriamo sia una ripartenza normale dei nidi – concludono Consani, Santini e la professoressa Volla -. Un servizio che puo’ essere utile quanto l’organizzazione dei centri estivi per bambini di maggiore età”.