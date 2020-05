Colucci: “Summer Festival, via annunci e prevendita dal sito del Comune”

Stop alla prevendita dei biglietti del Summer Festival e alla pubblicità dell’evento sul sito del Comune di Lucca. A chiederlo è Francesco Colucci dei Riformisti Toscani per Italia Viva.

“Il sito ufficiale del Comune – dice – continua a pubblicare in grande evidenza Paul McCartney al Lucca Summer Festival sabato 13 giugno e tutto il programma 2020. Ancor più grave è che da quella pagina del sito comunale si può accedere alla pagina ufficiale del Summer Festival in cui è ancora aperta e attiva la vendita dei biglietti degli eventi in programma in questa estate”.

“Un privato fa quello che crede – prosegue Coluccini – anche rischiare figure barbine e ne risponde, se del caso, di fronte alla Magistratura, ma che il Comune di Lucca possa continuare a pubblicizzare gli eventi del Summer Festival, sapendo che non ci saranno, avallando la prevendita dei biglietti, ci sembra estremamente grave, politicamente, ma anche penalmente, perché da garanzia come ente pubblico della vendita dei biglietti. I lavori per attrezzare Campo Balilla e Piazza Napoleone non sono neppure partiti e quindi di evidenza pubblica che né McCartney né altro ci sarà a quelle date”.

“È gravissimo il discredito che si getta sulla città di Lucca – conclude – con la pubblicazione di queste notizie, senza avere neppure il buon senso di preavvertire che per la pandemia in atto gli eventi pubblicizzati sono ancora da confermare. Credo che la parola dimissioni per chi è politicamente e anche tecnicamente gestore del sito ufficiale del Comune dovrebbe cominciare a prevedersi“.