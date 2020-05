Emergenza covid, Testaferrata: “Famiglie, il Comune deve fare di più”

“Famiglie: il comune deve fare di più”. Lo dichiara il consigliere Simona Testaferrata, a margine della riunione della commissione politiche formative del Comune di Lucca.

“L’assessore Vietina non ha fornito i chiarimenti che la città attende. La commissione politiche formative si è svolta grazie ad una nostra specifica richiesta – continua Testaferrata – con punti all’ordine del giorno che avevano come focus gli aiuti alle famiglie lucchesi ed in particolare quelli riguardanti l’ambito scolastico”.

“Temi importanti – commenta – che avevamo portato insieme al capogruppo di centrodestra Marco Martinelli in consiglio comunale lo scorso 10 aprile con un ordine del giorno ad hoc, per sostenere le famiglie e che la sospensione del pagamento delle rette in scadenza per la frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia e scuole di ogni ordine e grado e di ogni altro servizio ad essa connessi – servizi di ristorazione, scuolabus, eccetera – per i periodi di sospensione dei servizi educativi, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19″.

“Nel caso di pagamenti parziali o di pagamenti complessivi in un’unica soluzione – continua – già effettuati in anticipo rimodulazione degli importi delle rate successive (anche eventualmente riferite al prossimo anno scolastico) mediante compensazione/scomputo degli importi delle quote già pagate e non dovute per mancata fruizione dei servizi nei periodi di sospensione. In occasione di quel consiglio – prosegue Testaferrata – l’assessore Vietina annunciò che esisteva già una delibera per i suddetti provvedimenti che però, nonostante la nostra richiesta, non ci illustrò e lo stesso è accaduto anche oggi in commissione”.

“Silenzio dalla giunta Tambellini anche sui contributi per quanto riguarda il sistema educativo ‘0-6’, ovvero sull’ammontare della somma posta in essere per questo importante ambito scolastico. Gli operatori e le famiglie attendono risposte che tardano ad arrivare e questo è grave. Altro tema importante – sottolinea Testaferrata – riguarda la sicurezza delle scuole. Adesso che le scuole sono chiuse, abbiamo richiesto una messa in atto di tutte le azioni necessarie a far si che tutte le scuole siano luoghi sicuri e accessibili a tutti. La realtà è che l’assessore Vietina sembra vivere in un altro pianeta: parla di domani, di dopodomani, quando invece sarebbe necessario dare risposte concrete con provvedimenti e misure che servivano già ieri. Basta giri di parole, per Lucca ci vuole concretezza e fattività”.