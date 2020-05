Rifondazione Comunista: “No all’anticipo delle elezioni a luglio”

Ipotesi voto a luglio per regionali e amministrative, interviene Rifondazione Comunista.

“Sembra che da parte di forze e personaggi di destra e del Pd – dice la Federazione di Lucca – sia in atto un tentativo di far passare un emendamento per anticipare le elezioni e capitalizzare i vantaggi derivati dall’esposizione mediatica di questi mesi. A noi di Rifondazione Comunista di Lucca, appare assurdo convocare elezioni senza che siano garantite le condizioni per la costruzione dal basso di liste, senza poter fare riunioni, senza poter volantinare e fare comizi e dibattiti pubblici”.

“Solo chi ha in disprezzo la democrazia – conclude la nota – può ritenere possibile andare al voto in un contesto di emergenza. Come Rifondazione Comunista di Lucca ci auguriamo che il parlamento non accolga un emendamento irresponsabile e comunque vogliamo pubblicamente esprimere la nostra contrarietà“.