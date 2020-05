Sport, Baldini (Lega): “Il tennis garantisce distanze, ripartiamo anche in Toscana”

“Sono tante le sollecitazioni che provengono dai protagonisti delle attività più diverse e che chiedono, seppur con attenzione e controllo delle regole di protezione sanitaria, di accelerare il ritorno alla normalità”.

Inizia così la nota di Massimiliano Baldini, capogruppo a Viareggio e responsabile enti locali provinciale della Lega, dalla parte degli sportivi che vogliono tornare in campo.

“Nell’ambito delle attività sportive – prosegue – i praticanti del tennis sono fra i più risoluti a chiedere di poter tornare a giocare in quanto si tratta di uno sport che, almeno nella specialità del singolare, porta con sè il naturale distanziamento degli atleti. Ho avuto modo di vedere che sono state numerose le riaperture un po’ in tutta Italia ed anche sul nostro territorio, proprio in questi giorni, non mancano esempi concreti di riavvio in sicurezza di questo sport”.

“E non meraviglia – commenta – perchè gli impianti sono davvero tanti sia in Versilia che in Lucchesia – a Viareggio e Torre del Lago ne conto almeno tre fra i più noti con centinaia di frequentatori – ed il movimento, anche in virtù dei nostri alfieri nazionali attuali ai vertici delle classifiche mondiali e di una scuola di maestri di grande tradizione anche nei nostri comuni, è in buona salute e favorisce la passione per la racchetta. Giustamente, viene fatto notare che la pratica, con pochi accorgimenti adatti, può essere esercitata con un livello di sicurezza ottimale e quindi la riapertura potrebbe essere anticipata a prima del 18 maggio”.

“In questo senso – conclude Baldini – ritengo giustificata la richiesta che proviene dal mondo del tennis e mi auguro che anche altri enti locali, a cominciare da quello dove siedo io stesso come capogruppo della Lega, valuti provvedimenti di accoglimento di tali istanze”.