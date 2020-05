Eventi e fondazioni bancarie, Pd centro storico: “Unire forze e risorse”

Lettera del sindaco Tambellini e dell’assessore Ragghianti alle fondazioni bancarie per il futuro degli eventi in città, interviene il Pd del centro storico.

A parlare è il segretario Roberto Panchieri: “Ho letto con grande soddisfazione – dice – la lettera inviata dal sindaco Tambellini e dall’assessore Ragghianti ai presidenti delle due fondazionui bancarie cittadine per “chiedere l’inizio di una discussione su suna serie di nuove strategie condivise per il futuro dell’offerta culturale e turistica della città”. Da più di due anni il circolo Centro Storico del Pd ha sollecitato le istituzioni a prendere di petto il tema della offerta culturale con l’obiettivo di superare superfetazioni, ridondanze e doppioni, avendo come unici criteri la qualità, la varietà e la unitarietà”.

“È il momento di unire le forze – dice Panchieri – e, ovviamente, le risorse. Se la discussione, come mi auguro, partirà dovrà in primo luogo sciogliere il tema dello strumento più adatto alla costruzione di un vero e proprio “progetto culturale” ed al reperimento diffuso delle necessarie risorse economiche. Non manacano di certo i riferimenti, a cominciare dalla esperienza variegata delle fondazioni. Nè mancano i pilastri solidi sui quali ed intorno ai quali edificare il progetto: il sistema dei teatri, a cominciare dal teatro del Giglio, quello dei musei e, aggiungerei, tutti i bellissimi manufatti recuperati negli ultimi anni“.

“Mi auguro che il confronto possa partire al più presto – dice la nota – e che possa coinvolgere le forze economiche, sociali e culturali, in sostanza, l’intera comunità”.