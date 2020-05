Comune, Consiglio vota sospensione delle rate dei mutui con Bpm

Il consiglio comunale di Lucca, nella seduta odierna (12 maggio), ha autorizzato l’amministrazione Tambellini ad aderire all’accordo quadro che è stato sottoscritto tra Abi, Anci e Upi che prevede la sospensione, per l’anno in corso, della quota capitale delle rate dei mutui contratti dagli enti comunali.

Per quanto riguarda Palazzo Orsetti, l’accordo sottoscritto con il Banco Bpm – unico ente privato con cui il Comune ha mutui in essere – porterà un’immediata liquidità per circa un milione e mezzo di euro.

“L’accordo – ha spiegato l’assessore Francesco Raspini – permette agli enti locali di avere liquidità aggiuntiva in questo momento di emergenza. È prevista la sospensione per un anno del pagamento della quota capitale delle rate; si prolunga il periodo di ammortamento ma gli interessi maturati in questo anno dovranno comunque essere pagati. Le condizioni economiche che sono state stipulate nei vari contratti di mutuo, dieci in tutto, rimangono inalterate”.

“Il Comune ha dei mutui accessi anche con Cassa depositi e prestiti – ha precisato l’assessore – ma questo istituto ha delle modalità di contrattazione completamente diverse, per cui questo sarà oggetto di uno specifico atto”.

La delibera, che era stata precedentemente approvata dalla commissione bilancio, è stata licenziata con i soli voti della maggioranza e l’astensione dei consiglieri dell’opposizione.