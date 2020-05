Montemagni: “Dispositivi di protezione merce rara da trovare”

“Mascherine pressochè introvabili, guanti altrettanto difficilmente reperibili ed anche l’alcool spesso non si trova neppure nei supermercati. Questa l’impietosa fotografia di quelli che dovrebbero essere i principali dispositivi di sicurezza individuale per fronteggiare il Covid 19″.

Così Elisa Montemagni, capogruppo Lega in consiglio regionale, lamentandosi della scarsa dotazione della farmacie “a causa della Regione”.

“I farmacisti – continua – non avendo avuto delle specifiche linee guida dalla Regione, sono palesemente in difficoltà nel rendere un servizio che, tra l’altro, offrono gratuitamente. Per non parlare, come detto dei guanti che dovrebbero essere particolarmente indossati da chi si reca al lavoro utilizzando i mezzi pubblici; anche in questo caso, molti si sono dovuti affidare all’e-commerce, dove però i tempi di consegna sono piuttosto lunghi”.

“Pure l’alcool, classico disinfettante – sottolinea la rappresentante del Carroccio – è diventato merce rara pure nei supermercati o nelle catene che vendono detersivi; c’è stata, nel tempo, una vera e propria corsa all’accaparramento ed ora se ne pagano le conseguenze. Insomma – conclude Elisa Montemagni – i toscani e gli italiani in genere sono quotidianamente costretti ad una sorta di lotteria per conquistare le predette e fondamentali protezioni; tutto ciò, vi sembra normale? A noi, decisamente no”.