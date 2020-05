Riaperture, Andreuccetti: “Niente paura ma tanta responsabilità”

Riaperture al 18 di maggio, il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, invita alla responsabilità.

“Mancano solo gli ultimi passaggi ma ci siamo – commenta – Da lunedì potranno riaprire bar, ristoranti, estetisti, parrucchieri. Lo potranno fare per mezzo delle aperture differenziate concesse alle regioni, tra cui la Toscana, e grazie a regole chiare. Il resto dobbiamo mettercelo noi cittadini, con buonsenso e senso civico“.

“Non avete idea di che voglia ho di prendere un caffè al bar – prosegue – o di mangiarmi una pizza non solo a casa, per non parlare dei miei capelli, che davvero non ne possono più. Però ho chiaro un fatto: il miglior favore che possiamo fare a queste attività è portare la mascherina, mantenere le giuste distanze, insomma, è avere chiaro per la salute e per la ripresa economica, che il virus non è ancora scomparso e che per un po’ dovremo conviverci“.

“L’invito che rivolgo a tutti è quello di non avere paura – conclude – ma di essere molto attenti e responsabili sì. Insieme ce la faremo, ce la stiamo già facendo“.