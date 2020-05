Sostegno al settore turistico. Marchetti (Fi) propone i Tuscany bond

“Basta annunci a vuoto, basta incertezze: dalla Regione vogliamo impegni precisi. Occhio alle mascherine. Gratuita la distribuzione ma acquisto coi soldi dei toscani”. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti che chiede “una relazione valutativa sulla gestione della Fase 1 e l’audizione della task force regionale, erogatori automatici per la distribuzione delle mascherine gratuite attraverso il riconoscimento della tessera sanitaria, misure antiusura e di rilancio del turismo anche attraverso i Tuscany bond, sostegni mirati per balneari e Horeca, il segmento che comprende hotellerie, ristorazione e catering”.

“Gli atti, collegati alla comunicazione della Giunta regionale di aggiornamento sull’emergenza Covid-19 – spiega Marchetti – affrontano alcuni temi prioritari. Il primo è avere una relazione valutativa e dettagliata di quanto fatto in Fase1 in termini di gestione sanitaria, economica, risorse impiegate e indirizzate come fra task force regionale, unità di crisi e giunta. Proprio della task force istituita per l’emergenza coronavirus chiediamo poi un’audizione specifica”.

“Gli altri tre ordini del giorno – illustra ancora Marchetti – sono dedicati a tematiche su cui veramente non si può più assistere al balletto di proclami privi di seguito reale. Una è quella delle ormai famigerate mascherine che la Regione ha promesso di distribuire gratuitamente ai cittadini da settimane. Si tratta di strumenti di protezione indispensabili per la fase2 e attenzione: gratuita è la loro distribuzione, ma l’acquisto proclamato dalla giunta toscana è stato effettuato coi soldi dei toscani. Ma i toscani continuano a non trovarle se non in casi sporadici. Ecco che perciò chiedo alla giunta di installare presso le farmacie distributori automatici da cui ogni toscano possa ottenere il suo kit semplicemente inserendo la tessera sanitaria. La Toscana sarebbe la prima regione a operare in questo modo. Con la sindrome da primo della classe di cui soffre da sempre il governatore Rossi, che si aspetta?”.

Per la parte economica, turismo e ospitalità la fanno da protagonisti di due ordini del giorno, con un focus particolare per i balneari. Giusto poche ore fa Inail ha diffuso i protocolli per spiagge e settore Horeca. Per il turismo nel suo complesso Marchetti chiede alla Regione di “realizzare un bando per favorire la ripresa del turismo, commercio e ristorazione regionale con contributi a fondo perduto per la sanificazione dei locali e l’acquisto dei dpi” e di “finanziare il turismo regionale attraverso l’emissione di Tuscany bond“. Balneari, hotel e ristoratori, poi, ad avviso di Marchetti necessitano di un occhio di riguardo. I protocolli di sicurezza non aiutano, serve una spinta incisiva. Perciò chiede alla Regione di “provvedere con urgenza ad un pacchetto di misure economiche e finanziarie (fondo perduto, garanzia regionale ecc)” per questi comparti.

Il tutto a guardia alta contro il rischio usura: “Stante l’inconcludenza dei sostegni del governo e l’assenza di quelli regionali – argomenta Marchetti – famiglie e imprese sono state rese facile preda degli usurai. Bisogna proteggere il nostro tessuto sociale ed economico dai tentacoli della criminalità. Il Lazio l’ha fatto. Anche io chiedo quindi la stipula di un protocollo antiusura con le Prefetture toscane, le autorità di polizia e gli istituti bancari per sostenere misure di protezione, di monitoraggio, e misure economiche a totale garanzia regionale e/o istituire un fondo antiusura per famiglie ed imprese sovra indebitate a causa dell’emergenza Covid 19”.