Turismo, Zucconi (FdI): “Sospendere affitti, canoni demaniali e imposte”

“Il governo ascolti il grido di allarme lanciato dalle associazioni del turismo e inserisca nel Decreto rilancio provvedimenti importanti per il settore”. Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato versiliese di Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia, sin dall’inizio dell’emergenza – precisa Zucconi – ha chiesto aiuti concreti per gli operatori del settore che è stato il primo ad essere andato in crisi e sarà l’ultimo a poter ripartire. La stagione estiva è alle porte ma il ministro Franceschini continua a latitare: nulla infatti è previsto nella bozza del decreto per le imprese turistico-ricettive ed in particolare per i balneari”.

“Chiediamo la sospensione degli affitti per gli immobili ad uso turistico-ricettivo fino ad emergenza conclusa, la cancellazione dei canoni demaniali marittimi per tutto il 2020, la riduzione dei massimali dell’imposta di soggiorno in tutta Italia. Il turismo – conclude Zucconi – è un settore fondamentale per l’economia italiana che rappresenta il 13% del Pil e il 15% degli occupati. Il governo la smetta di litigare e di perdere tempo e vada incontro alle legittime richieste delle imprese turistiche”.