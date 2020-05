Ritardi nei tamponi, Montemagni (Lega): “Inaccettabile la mancanza di reagenti chimici”

“Ritardi nei tamponi per carenza di reagenti chimici“. A denunciare le affinità della situazione lucchese alle problematiche sorte a livello nazionale in ambito sanitario è la capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni. Per la consigliera, infatti, anche la Asl di Lucca non è immune da ritardi e mancanza di strumenti per ottimizzare e velocizzare i risultati dei test.

“La carenza di reagenti chimici – afferma Montemagni – è una problematica a livello nazionale e purtroppo anche l’Asl lucchese non è immune da questa inaccettabile mancanza che sta creando forti ritardi nel definire l’esito dei tamponi. Diverse persone di Lucca e provincia sono, dunque, in trepidante attesa di conoscere in modo risolutivo se siano positive o negative ed ovviamente questo ritardo crea naturali apprensioni negli interessati. L’Asl competente pare abbia affermato di averne in dotazione, ma di doverli comunque usare con parsimonia; quindi in sintesi rivela che debba centellinarli, poiché le scorte scarseggiano.”

“Possibile – sottolinea la rappresentante della Lega – che, giunti a metà maggio, ci si trovi ancora in queste precarie condizioni? Di fatto come specificato anche da Invitalia, gli approvigionamenti sono di competenza regionale, poichè vi sono macchinari diversi per l’analisi dei tamponi e non è possibile, quindi, a livello centrale, comprare questo tipo di materiale. Alla fine, dunque tanto per cambiare, chi ci va di mezzo sono i cittadini che devono attendere tempi indefiniti per sapere se sono sani, o colpiti dal Covid-19″.