Montemagni: “Dopo le mascherine c’è anche il problema dei guanti”

Non c’è soltanto il problema della mascherine, ma anche i guanti iniziano a scarseggiare per i volontari delle associazioni di volontariato. Lo sostiene la consigliera comunale della Lega, Elisa Montemagni: “La palese carenza di guanti – afferma – potrebbe creare non pochi problemi a chi svolge la propria attività di supporto sanitario nelle Misericordie e pubbliche assistenze”.

“Infatti – prosegue il consigliere – ogni qualvolta che gli operatori escono con l’ambulanza, utilizzano, giocoforza, un buon numero dei predetti dispositivi di sicurezza personale e col passare del tempo, se non si risolverà questa criticità, i mezzi di soccorso potrebbero essere costretti a rimanere in sede, visto che i volontari devono necessariamente calzare i guanti prima d’intervenire”.

“Insomma – precisa l’esponente leghista – una situazione tutt’altro che semplice, tale da rendere complicata la meritoria opera di tante persone. Dopo la mancanza di mascherine, questione peraltro non del tutto risolta ecco che la penuria di guanti potrebbe, quindi, rivelarsi davvero dannosa per l’apparato assistenziale.” “E’ fondamentale, dunque – conclude – che ci s’impegni per far sì che tutti i normali supporti protettivi siano a disposizione di chi opera nel contesto della sanità; tra l’altro, sappiamo che alcuni di questi Enti hanno cercato di acquistarli tramite l’e-commerce, ma i tempi di consegna sono troppo lunghi ed anche tale opzione, purtroppo, non risolve minimamente la stringente problematica”.