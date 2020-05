Aumento Tefa, la Provincia: “Impegnati a congelare rincaro per un anno”

“La Provincia di Lucca è impegnata a far congelare per almeno un anno l’aumento del Tefa, il tributo ambientale, così come previsto dall’Ordine del giorno approvato dalla maggioranza nell’ultimo consiglio provinciale durante il quale è stato licenziato anche il bilancio pluriennale dell’ente di Palazzo Ducale. Affermare che questo ritocco è stato varato in piena emergenza da Covid 19 è falso e strumentale”.

Così replica il vicepresidente della Provincia Maurizio Verona alle critiche giunte a mezzo stampa e via social sul Tefa, entrando nel merito della questione.

“Sappiamo benissimo che l’aumento di un tributo, anche se dell’1 per cento, in tempi di emergenza da Covid 19 è anacronistico e fuori luogo – afferma -. Ma non trovo giusto strumentalizzare la questione sorvolando sui tempi e sui modi che hanno visto la Provincia, ben prima dello scoppio della pandemia, propendere per l’adeguamento dell’aliquota e poi al primo Consiglio provinciale utile nella fase 2 dell’emergenza sanitaria, approvare con i soli voti della maggioranza un ordine del giorno che chiede al governo, vista la situazione, di far slittare al 2021 il ritocco sul Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali. L’assunzione degli atti ha una data che dimostra il nostro percorso: non si può sorvolare sulla nostra presa di coscienza in occasione, tra l’altro, del varo del bilancio di previsione 2020-2022 che ci vedrà assumere, in tempi di post-pandemia, 28 persone a tempo indeterminato quest’anno e altre 17 nel 2021 e mettere in moto cantieri e opere pubbliche per 214 milioni di euro nei prossimi anni”.

“Nessuno aveva previsto questa emergenza planetaria. E allora perché prenderla a pretesto per attaccare la Provincia in un momento così delicato? – aggiunge Verona -. Il decreto fiscale del governo ha infatti modificato la disciplina del tributo indicata stabilendo che, salvo diversa deliberazione da parte della singola Provincia, dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo fosse fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune”.

Verona poi spiega: “La Provincia di Lucca, che è al fianco dei Comuni del territorio, è tra le poche amministrazioni provinciali italiane che, negli ultimi anni, ha scelto di mantenere l’aliquota del Tefa al 4% nonostante le evidenti difficoltà dell’ente nel corso di anni molto delicati e impervi non solo dal punto di vista economico. In una nuova fase di rilancio, improntata allo sviluppo e alla riassunzione del ruolo di ente coordinatore con competenze e funzioni fondamentali come le strade e le scuole, avevamo deciso di non opporci al ritocco dell’aliquota dell’1% per il 2020 così come previsto dallo Stato con il Decreto legge 124/2019 poi convertito nella legge 157 del 2019 (cosiddetto Decreto fiscale)”.

Sempre Verona aggiunge che: “L’ordine del giorno molto dettagliato che abbiamo presentato lunedì scorso in Consiglio – continua il vicepresidente della Provincia – punta proprio a congelare questo aumento a causa dell’emergenza Covid 19 e ci vede impegnati a superare il problema di cui parleremo la prossima settimana nel corso di un incontro tra i sindaci della Versilia, mentre oggi è stata inviata la lettera ai parlamentari e all’Unione delle Province italiane, collegate all’Odg approvato da Palazzo Ducale, affinché il Governo ci consenta di poter rinviare almeno di un anno l’adeguamento effettivo dell’aliquota Tefa”.