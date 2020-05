Riqualificazione dell’ex Manifattura, Angelini accusa: “Accordi per la spartizione dei fondi”

Progetto di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi, l’ex consigliere comunale di Governare Lucca, Piero Angelini torna ad attaccare l’assessore all’urbanistica Serena Mammini e con lei l’amministrazione comunale per la gestione della pratica. Nel mirino del consigliere il master plan presentato da Coima, ma anche la questione dei finanziamenti Piuss. Lo spunto per il nuovo intervento nasce dal botta e risposta tra l’assessore e il consigliere regionale di Forza Italia, Maurizio Marchetti.

“La risposta irridente, data, qualche giorno fa, dalla solita Mammini, al povero consigliere regionale Marchetti, che aveva osato chiedergli spiegazioni sul progetto di ristrutturazione della Manifattura Tabacchi, proposto da Coima sgr spa, mi costringe ad intervenire – spiega Angelini -, non certo a difesa del consigliere regionale, che non ha bisogno del mio aiuto, ma per mettere in luce la mancanza di trasparenza con cui l’amministrazione ha gestito, finora, il problema della Manifattura Tabacchi e, d’altra parte, l’arroganza con cui si prepara a decidere in maniera indecente, a favore di Coima sgr spa, il futuro della Manifattura Tabacchi e della città”.

L’ex consigliere entra subito nel vivo sostenendo che è “falsa, innanzitutto, l’affermazione, fatta dalla Mammini, che ‘la vendita della parte sud ( della Manifattura) avrebbe dovuto sostenere la spesa di compartecipazione del Comune al Piuss per i lavori della parte nord, la più antica, prospiciente Via Vittorio Emanuele e venne per questo inserita nel piano di alienazioni dell’amministrazione Favilla’. Infatti, al contrario, l’amministrazione Favilla decise di sopperire al finanziamento degli interventi Piuss, per la parte spettante al Comune, accendendo un mutuo di circa 20 milioni con la Cassa Depositi e Prestiti, stipulato in modo da mantenerlo aperto, al fine di poterne disporre, di volta in volta, per ogni necessità, nella gestione del Piuss. E’ stato Tambellini, dunque (e la Mammini, naturalmente) fin dalla sua nomina a sindaco, precisamente nel 2013, ad inserire l’area della Manifattura Tabacchi, non destinata ai progetti Piuss, nell’elenco degli immobili da vendere ai privati, al prezzo di 6.500.000 (si ricordi bene: seimilionicinquecentomila) euro, attraverso il ricorso alla finanza di progetto ( precisazione, quest’ultima, cancellata, dopo che io avevo fatto notare in Consiglio che una tale decisione spettava al Consiglio, che non l’aveva presa)”.

Non finisce qui: “Discutibile è poi il rispetto delle norme urbanistiche, nella realizzazione dell’attuale progetto PIUSS. Il Regolamento urbanistico (articolo 84 delle Nta) prevedeva che gli interventi entro la Manifattura Tabacchi fossero fatti, tutti, tramite un piano attuativo. In mancanza, si poteva utilizzare la disciplina contenuta nell’articolo 9, comma 2, del Testo unico dell’edilizia, approvato con dpr 6/06/2001, numero 380; si poteva, però, come era necessario, cambiare la destinazione urbanistica degli edifici, che era allora industriale, solo nel caso che gli interventi riguardassero ‘singole unità immobiliari o parti di esse’, cioè ‘unità catastalmente autonome’; diversamente, se l’intervento avesse riguardato ‘globalmente uno o più edifici’, il cambio di destinazione sarebbe avvenuto soltanto limitatamente al 25% delle destinazioni preesistenti; così è avvenuto per gli edifici della Manifattura Tabacchi acquisiti dal Comune e su cui insistono i progetti Piuss; essi sono relativi, nel foglio catastale 196, soltanto al mappale 110, e dunque riguardano globalmente uno o più edifici; questo significa che gli interventi di ristrutturazione previsti sugli edifici interessati dal Piuss, al contrario di quello che è stato fatto, su consiglio del prof. Morbidelli ( al quale erano state date carte non aggiornate) , avrebbero comportato soltanto un cambio di destinazione del 25% delle destinazioni preesistenti. Poiché, sia la variante al regolamento urbanistico del 2012, che quella approvata nel novembre 2019, contenevano disposizioni per la parte residua della Manifattura Tabacchi, e non toccavano l’area destinata ai progetti Piuss, niente fino ad oggi è cambiato. Gli edifici dei progetti Piuss, dunque, mantengono a tutt’oggi , per tre quarti del loro volume, una destinazione industriale”.

“Una certa attenzione – suggerisce ancora Angelini – dovrebbe essere dedicata, dall’opposizione, anche al rispetto delle regole della gestione dei fondi europei Por Creo/Fesr 2007-2013, da parte della Regione e del Comune, su cui io non ho certezze e mi limito, dunque, a sollevare un qualche dubbio; forse il consigliere regionale Marchetti, sbeffeggiato a Lucca dalla Mammini, potrebbe chiarire meglio la questione a Firenze, dove gode di un più sicuro rispetto. Io ricordo che il Comune aveva chiesto di partecipare alla distribuzione di questi fondi europei, detti Pius, con deliberazione del Consiglio 185/2008; tutte le operazioni dovevano concludersi entro il 31 dicembre 2014 ed essere rendicontate entro il successivo 30 ottobre 2015. Dei 14 progetti presentati dal Comune, 11, tra cui quello sulla Manifattura Tabacchi, per circa 11 milioni di euro, avevano ottenuto il finanziamento. I fondi non utilizzati nei termini previsti dal bando, per le più svariate ragioni, avrebbero dovuto essere restituiti alla Ce. Ma la Regione, da sempre, anche questa volta, ha inserito impropriamente i fondi, allocati in Regione per la distribuzione ai progetti previsti dal programma europeo, entro il proprio bilancio, come fossero cosa propria, e poi li ha distribuiti, nel tempo, a sua volontà, con particolari procedure e Accordi di programma, da Lei progettati e inventati e che andrebbero meglio controllati. E’ sempre avvenuto. Mi ricordo che, nel 1988, dopo che io avevo favorito il finanziamento di 24 miliardi di lire, da parte dello Stato, con i fondi Fio, per provvedere alla costruzione degli impianti di trattamento dei rifiuti di Casa del Lupo, la Regione, dopo l’annullamento del progetto ( per intervento avventato della magistratura e di politici inetti, che hanno lasciato, alla fine, la nostra Provincia senza impianti di trattamento rifiuti), non restituì il finanziamento allo Stato, come doveva (era stato finanziato dallo Stato un progetto cantierabile, da destinare solo a questo scopo) , ma inserì questi soldi dello Stato nei suoi bilanci e li utilizzò poi a suo piacimento: una parte dei fondi addirittura per il restauro dei Castelli della Lunigiana. Nel nostro caso, dopo che nel 2014 erano stati stornato fondi Piuss per la Manifattura Tabacchi, il Comune ha usufruito di svariate “rimodulazione” , per circa quasi 5 milioni di euro, di cui andrebbe chiarita la regolarità e legittimità rispetto alle destinazioni e alle procedure previste dall’Europa”.

Prosegue l’attacco di Angelini: “L’assessore Mammini poi afferma, nel suo intervento, che il progetto Piussfu portato a Lucca dalla parte politica, che Marchetti rappresenta, cioè dal centro destra; non è vero: il progetto Piuss fu assegnato al Comune di Lucca dopo che il 29 gennaio 2009 (mentre noi di Governare Lucca e il Movimento per una sanità migliore di Papeschi e Di Vito, percorrevamo Lucca in corteo per dire no al nuovo ospedale), l’assessore regionale Rossi e il senatore Matteoli concordarono, politicamente, a Pontedera di scambiare la concessione, generosa, del Piuss, da parte della Regione, con la rinuncia all’opposizione alla costruzione del nuovo ospedale, da parte del Comune – sostiene Angelini -. Due giorni dopo, noi di Governare Lucca, che volevamo mantenere gli impegni presi, da Favilla e da noi stessi, con gli elettori, sulla costruzione del nuovo ospedale, fummo cacciati dalla maggioranza. Ne seguì la decisione, presa dalla giunta Favilla, con deliberazione 365/2009, evidentemente concordata tra centro destra e centro sinistra, di assegnare tutte le operazioni relative al progetto Piuss al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per meglio progettarle e orientarle; lì rimasero fino a quando il provveditore De Sanctis e il suo sponsor romano Balducci, ritenuti parte della cricca dei grandi eventi, furono presi, incarcerati e poi, nel tempo, condannati”.

Pesanti le accuse che Angelini sostiene contro la gestione dei fondi: “I progetti Piuss lucchesi – va avanti Angelini – rimasero poco al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Firenze e dunque non furono coinvolti nelle vicende giudiziarie, che travolsero il provveditorato; fu un tempo breve, ma sufficiente a determinare e fissare un quadro di spartizione tra centro destra e centro sinistra: al centro destra – sostiene Angelini – fu lasciata la gestione degli incarichi, circa 4 milioni destinati ai professionisti locali; al centro sinistra andarono gli appalti, circa 30 milioni, destinati tutti, come poi è avvenuto, alle cooperative rosse: questo risultato fu infatti indotto dal fatto che gli interventi erano stati fatti, intenzionalmente, abbastanza grandi ( perché non divisi in lotti) per scoraggiare le imprese locali, che non erano in grado assolutamente, poi, di elaborare i relativi progetti esecutivi, come veniva previsto nei bandi di gara. Per realizzare questo obiettivo, ci voleva e ci fu un accordo tra le cooperative rosse; unica cooperativa rossa non coinvolta fu il Consorzio Etruria, una volta gioiello della politica della Regione Toscana, marginalizzato dopo la contestazione nei confronti della Regione, con la denuncia di imbrogli, da lei fatta al Tribunale di Prato, per quanto riguarda la costruzione dei 4 ospedali, Lucca compresa”.

“I referenti politici locali, da Tambellini alla Mammini – prosegue -, non parteciparono certamente a queste spartizioni, ma gli accordi intervenuti , per la spartizione, tra le cooperative rosse, inducevano tutti, anche localmente, a rispettare i patti, quando la situazione lo richiedeva; così è stato per la penosa vicenda dell’appalto di Piazzale Verdi, assegnato alla cooperativa rossa , che aveva vinto l’appalto fatto da Favilla, per circa 6 milioni, nonostante che il progetto, su pressione della Soprintendenza, fosse stato nel frattempo ampiamente modificato e ridotto a non più di un milione. Naturalmente, anche pe gli altri appalti, le decisioni dell’amministrazione hanno sempre mirato a rispettare le scelte delle cooperative rosse. Così è avvenuto anche per la gara d’appalto più importante, per qualità e prezzo, quello della Manifattura Tabacchi. L’amministrazione Tambellini, infatti, dopo aver scartato per vizi di forma ( sui quali non abbiamo elementi per pronunciarci) le tre prime associazioni di imprese, aveva scelto di assegnare la concessione alla quarta, l’Ati Unieco, una cooperativa rossa che aveva, agli occhi dell’amministrazione, il pregio di aver costituito una Associazione di impresa con due aziende locali. Non si accorgeva o faceva finta di non accorgersi, però, nonostante la mia segnalazione in Consiglio, del fatto che era stata aperta, anche nei confronti di questa Ati, una procedura di insolvenza, che, secondo il codice degli appalti del tempo ( il successivo decreto legislativo 50/2016, più indulgente al riguardo , non era stato ancora emanato) avrebbe dovuto impedire l’aggiudicazione della gara a suo favore. Sicché tutta la vicenda successiva, con l’affidamento ad Aspera da parte dell’amministrazione ( che la Mammini attribuisce ai partner locali di Unieco, fatto che, se vero, costituirebbe un’aggravante ) sono il risultato delle scelte forzate dell’amministrazione, che è pienamente responsabile della situazione di paralisi attuale”.