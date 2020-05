Niente bonus agli infermieri, Lega: “Inaccettabile”

Niente indennità agli infermieri impegnati nell’emergenza Covid-19, protesta la Lega.

“Pochi giorni fa – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in onsiglio regionale della Lega – in tanti, fra questi un’infinità di politici, si sono prontamente dilungati nell’elogiare, in occasione della giornata mondiale dell’infermiere, la generosità di questi operatori sanitari, da mesi in prima linea nella dura battaglia contro il coronavirus”.

“Peccato, però – prosegue il consigliere – che quando si tratta di passare dalle parole ai fatti concreti, ecco che ci si dimentica velocemente di quanto detto, accampando scuse improbabili per giustificare, in questo caso, il non pagamento delle spettanti indennità”.

“Tutto ciò accade – precisa l’esponente leghista – sotto la supervisione dell’Asl Toscana Nord Ovest che, con una mail, ha spiegato ai dipendenti l’impossibilità, pare per problemi organizzativi delle strutture amministrative, di poter riconoscere il bonus nella prossima busta paga“.

“Giuste e condivisibili, quindi – sottolinea la rappresentante del Carroccio – le rimostranze del Nursind che evidenzia come i famosi eroi, vengano poi rapidamente dimenticati quando si tratta di adempiere a precisi accordi. Una vicenda inaccettabile su cui chiederemo di fare luce, tramite una specifica interrogazione”.