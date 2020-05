Pd Altopascio: “Bene le misure economiche per il sostegno a commercio e famiglie”

“Sostegno al commercio, alle famiglie e alle associazioni. In un momento così delicato come quello che sta attraversando il nostro paese è fondamentale il supporto delle istituzioni locali per far ripartire l’economia del territorio”. Il Partito Democratico di Altopascio valuta positivamente la scelta dell’amministrazione comunale di istituire il fondo di 300mila euro con risorse derivanti dal bilancio comunale, per il sostegno alle attività commerciali più colpite dagli effetti economici dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

A questa misura si affiancano i contributi per far fronte alle spese delle famiglie come, ad esempio, il cosiddetto pacchetto scuola o il contributo straordinario per l’affitto, erogati dal Comune con risorse stanziate dalla Regione Toscana.

“Le scelte che l’amministrazione comunale si trova ad affrontare in questo periodo non sono semplici – dice il Pd di Altopascio – ed è fondamentale il contributo della Regione e del governo per consentire tutti gli interventi necessari per la ripartenza; in questo senso, confidiamo anche nell’efficacia delle misure economiche già messe in campo dall’esecutivo nazionale”.

“L’emergenza sanitaria – dichiara Fabio Coppolella, segretario e consigliere comunale del Partito Democratico di Altopascio – ha imposto all’amministrazione comunale la necessità di riprogrammare in tempi stretti i suoi obiettivi. Il Partito Democratico ritiene che, superata la fase dell’emergenza, si debba proseguire il percorso già intrapreso per le politiche di sviluppo delle infrastrutture e gli investimenti sul territorio. La nuova scuola di Badia Pozzeveri, il palazzetto dello sport, la riqualificazione della piazza di Spianate, sono solo alcuni dei progetti che, prima dell’emergenza sanitaria, hanno già raggiunto una fase avanzata nell’iter procedurale di realizzazione. Altopascio riparte, con la consapevolezza che una comunità responsabile e coesa può affrontare al meglio l’emergenza, senza perdere di vista l’esigenza di sviluppo del territorio”.