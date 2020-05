Rider nei guai per i raid nelle aziende, Prc: “Sbagliato perseguire chi rivendica diritti”

Giovane di 28 anni di Lucca nei guai per aver partecipato a raid in alcune aziende del bolognese per manifestate contro presunte malversazioni dei titolari agli operai. Rifondazione Comunista e i Giovani Comunisti di Lucca si schierano contro la misura cautelare da cui è stato colpito il giovane uomo e “ritengono molto grave che si proceda legalmente contro chi rivendica semplicemente un suo diritto”.

“Questo episodio – sostiene Rifondazione Comunista in una nota – è solo la punta di un iceberg di un fenomeno molto vasto che coinvolge migliaia di giovani che per mantenersi agli studi fanno dei “lavoretti” sottopagati, precari e con condizioni di lavoro rischiose anche per la salute. Il 20 Maggio del 1970 fu varato lo Statuto dei Lavoratori e doveva servire a combattere proprio questi fenomeni di sfruttamento che siamo costretti a denunciare oggi. Rifondazione Comunista e i Giovani Comunisti di Lucca sono solidali con lo studente lucchese e con gli altri lavoratori bolognesi”.