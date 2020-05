Capezzoli (Idv): “No al taglio degli insegnanti nella scuola”

No al taglio dei posti nella scuola. Anche Italia dei Valori di Lucca con Domenico Capezzoli, referente provinciale del partito, giudica la possibilità insostenibile.

“Il taglio degli insegnanti è inopportuno – dice – per questo condividiamo le preoccupazioni dei sindacati della scuola. Questa situazione osterà dalle 20 alle 30 classi in meno, creando non pochi disagi per gli alunni che saranno costretti a fare lezione accalcati in poche stanze, causando un problema di sicurezza”.

“Devo dire – prosegue Capezzoli – che questo governo a parte i Covid spot non sa fare altro. Anche noi crediamo che serva una grande mobilitazione regionale e nazionale, ma non basta. Le istituzioni insieme alle organizzazioni sindacali trovino una soluzione concreta e in breve tempo. Purtroppo constatiamo che questa situazione sarà più o meno in tutto il territorio della Regione Toscana. Bisogna intervenire subito altrimenti a settembre ci saranno molti problemi. Per questo scriveremo al ministro dell’istruzione Azzolina, all’ufficio scolastico regionale e al presidente della Regione Enrico Rossi”.