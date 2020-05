Martinelli: “L’amministrazione dica se Lucca Comics è annullato”

“Lucca comics & Games: l’amministrazione ammetta l’annullamento dell’edizione 2020 o dica chiaramente e subito che è confermata”. Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli.

“Fonti insistenti ed autorevoli – aggiunge Martinelli – sia dentro la giunta che dentro la società danno per ormai certo il rinvio della manifestazione. Auspico – prosegue Martinelli – che ciò non accada e che questo sia solo frutto dell’incertezza data dalla situazione attuale. Però al tempo stesso non può accadere come già avvenuto per il Summer annullato ufficialmente solo poche settimane prima dell’inizio dell’evento”.

“Anche per Lucca Comics & Games 2020, voci insistenti circolano già da tempo e gli operatori, gia stremati, non possono subire una ulteriore beffa per i tentennamenti dell’amministrazione Tambellini. La città – spiega Martinelli- e tanti operatori economici devono avere indicazioni visto che su queste manifestazioni ideate dalla giunta di centrodestra fanno affidamento per la programmazione del lavoro delle proprie attività. Al tempo stesso – conclude Martinelli – serve che l’amministrazione Tambellini metta in campo una strategia sul fronte del turismo perché non è assolutamente pensabile di attirare turisti solo con il giusto provvedimento dell’azzeramento della tassa di soggiorno. Lucca è una città baricentrica tra il mare della Versilia e le montagne della Garfagnana ed ha nelle colline e nella campagna degli ambienti naturali unici che insieme al patrimonio artistico culturale della città possono renderla appetibile sul mercato se l’amministrazione mettesse in campo un piano strategico sul turismo che al momento non esiste”.