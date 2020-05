Inchiesta Vagli, Capezzoli (Idv): “Dimissioni ed elezioni anticipate”

Inchiesta Vagli, parla anche il coordinatore provinciale dell’Italia dei Valori, Domenico Capezzoli.

“A Lucca – scrive – non ci facciamo mancare niente. Oltre alla mafia sono sempre di più in aumento i casi di corruzione. L’Italia è uno dei paesi più corrotti al mondo, e nonostante gli spot dei governanti di turno ancora ad oggi non c’è una vera lotta contro questo cancro”.

Quanto all’inchiesta di Vagli “la magistratura – precisa il dirigente locale del partito – farà il suo corso, ma noi dell’Italia dei Valori chiediamo elezioni anticipate, e le dimissioni degli indagati, perché bisogna ripristinare la legalità. Saremo presenti con una nostra lista”.