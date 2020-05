Martini e Guidotti (Pd): “Isole fuori terra? Il sistema funziona”

“Dire che un sistema è un flop, che una misura è un bluff a quali risultati porta?”. Se lo chiedono i consiglieri comunali del Pd, Chiara Martini e Roberto Guidotti in riferimento alla bocciatura arrivata a parte di Siamo Lucca.

“SįAmoLucca è uscita sui giornali dicendo che il sistema delle stazioni ecologiche nel centro storico non funziona, perché sono stati trovati dei sacchetti abbandonati a fianco dei bidoni. Pensiamo innanzitutto alla proporzione, la quantità di rifiuti media raccolta in centro storico è ben maggiore e viene correttamente inserita negli appositi bidoni, altrimenti la si vedrebbe tutta abbandonata per le strade. È ovvio che il sistema è nuovo e richiede un cambio di abitudini da parte dei cittadini – affermano Martini e Guidotti -. Inoltre si tratta di macchine, che a volte possono non funzionare per problemi tecnici. Ma è anche vero che per quasi la totalità dei rifiuti prodotti nel centro storico il sistema funziona e con costi minori. In questi giorni è stata abbandonata persino una bicicletta accanto ad una stazione ecologica, in questo caso non è certo per colpa della capienza dei Garby, ma di alcuni cittadini che hanno bisogno di altro tempo per abituarsi”.

“Sistema ambiente dovrà sicuramente incrementare la pulizia, non tanto perché il nuovo sistema di raccolta nel centro storico non funziona, ma perché c’è ancora qualcuno che quando trova un bidone pieno piuttosto di andare ad un’altra stazione abbandona il sacchetto lì oppure non ha la tessera perché non l’ha ritirata o perché non é in regola. Sarebbe più sensato – vanno avanti – un richiamo al senso civico da parte di un rappresentante dei cittadini, piuttosto che discreditare sempre quello che l’amministrazione fa. In questo modo si colpisce il senso delle istituzioni e la fiducia che sta alla base del buon funzionamento di ogni comunità cittadina. Queste affermazioni danno adito a pensare che si speri che un sistema non funzioni. Sarebbe invece più corretto preoccuparsi e contribuire a far sì che il servizio della raccolta dei rifiuti funzionasse bene, ad esempio invitando quei pochi cittadini che non rispettano le regole a modificare il loro comportamento. Divulgare senso civico significa portare rispetto per i cittadini che educatamente ogni giorno fanno la loro parte e che peraltro pagano di più per colpa di chi invece non essendo registrato, non paga la tariffa dovuta per il sevizio e abbandona i rifiuti per le strade della città”.

“È esattamente lo stesso atteggiamento dimostrato nei confronti del Fondo di Mutuo Soccorso – incalzano -, una parte dell’opposizione spera in una raccolta scarsa di risorse per i cittadini in difficoltà, che tradotto in altri termini significa essere interessati più al loro consenso personale che al bene comune. Se ritengono scarse le risorse raccolte potrebbero attivare i loro contatti, sbandierati in più occasioni, e incrementare gli aiuti. Questa posizione tra l’altro è indicativa di una diffida nei confronti dei consiglieri dell’opposizione che hanno lavorato nella commissione sociale alla definizione del fondo e hanno votato per l’ordine del giorno. In questa fase sarebbe necessario aiutare e non sperare nel fallimento delle misure a supporto dei cittadini colpiti dalla chiusura delle attività. Dubitiamo che questo atteggiamento possa chiamarsi amore per Lucca“.