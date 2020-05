Martinelli (Psi): “Sosta, fa bene Marchini a tener testa a Confcommercio”

Gabriele Martinelli, socialista di Lucca, già candidato con Lucca Civica esprime la propria solidarietà all’assessore del Comune di Lucca Celestino Marchini e lo ringrazia pubblicamente “per aver risposto no – dice Martinelli – alle spropositate richieste di Confcommercio riguardanti la promiscuità per l’utilizzo degli stalli gialli nel centro storico”.

“L’amministrazione comunale – dice Martinelli – ha già predisposto manovre importanti per il rilancio della città e del commercio certamente in un quadro generale di bene comune. Il centro storico non è solamente commercio, che pur è importante, ma è anche residenza, sociale , cultura e molto altro. Confcommercio se ne deve fare una ragione. Grazie ancora assessore per la sua fermezza”.