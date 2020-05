Indagine Tpl, Montemagni (Lega): “Difficile che l’affidatario subentri l’1 luglio”

Anche la Lega interviene sulla nuova inchiesta per il trasporto pubblico locale.

“Mentre l’assessore Ceccarelli appare rassicurante, dicendo che tutto è stato fatto in modo regolare e che l’unico obiettivo sia l’interesse dei cittadini – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega – noi siamo, invece, fortemente preoccupati che l’indagine della guardia di finanza, dopo aver acquisito una copiosa documentazione proprio dalla Regione, possa penalizzare ulteriormente i toscani, già alle prese con un servizio pubblico locale, tutt’altro che impeccabile”.

“Le indagini, che ci auguriamo celeri – prosegue il consigliere – faranno ovviamente il loro corso naturale, ma è chiaro che questa gara sul Tpl sia stata malgestita fin dall’inizio e stia, tuttora, proseguendo in malo modo. Alla luce di queste poco edificanti novità ci risulta, infatti, difficile pensare che l’affidamento dell’importante gestione dei trasporti possa realmente partire dall’1 luglio; ribadiamo, quindi, che tutte queste problematiche in serie, a prescindere da potenziali risvolti penali, sono deleterie per i tantissimi toscani che, quotidianamente, prendono mezzi pubblici obsoleti, spesso in numero insufficiente alle reali esigenze della clientela, pagando onerosi biglietti ed abbonamenti”