Anpi Lucca: “Rimettere al centro la Costituzione”

“A causa dell’emergenza sanitaria mondiale che ha coinvolto tutto il mondo, l’Anpi, immediatamente e con grande senso di responsabilità che l’ha sempre contraddistinta dal 1944 ad oggi, anche nei momenti più difficili e bui della Nostra Repubblica – spiega -, ha cancellato le numerose iniziative organizzate sul territorio per festeggiare l’importante anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. Tuttavia, nel rispetto delle forti restrizioni prescritte dalle autorità, l’Anpi ha ritenuto doveroso ricordare la festa del 25 aprile con una presenza fisica in ogni monumento o luogo significativo per tale data, portando un pensiero, una riflessione o semplicemente un fiore. Tale presenza fisica stava a significare, non solo il ricordo della Resistenza, ma soprattutto, in questi giorni difficili, tragici e complessi, la volontà di riscoprire una qualche forma di riscatto e di resistenza civile, riaffermando un primo passo, seppur simbolico ma tangibile, verso un ritorno alla “normalità”, negli affetti e da un punto di vista economico e sociale”.

“Oggi, di fronte a questa terribile emergenza sanitaria, è doveroso riscoprire e riaffermare con forza gli ideali della Resistenza, i valori della Costituzione e l’esempio di quei partigiani e partigiane che scelsero la via dei monti – prosegue -, non solo per coraggio ma anche per dignità e riscatto, un riscatto non solo militare ma soprattutto civile e morale, dopo vent’anni di dittatura fascista ed una terribile e disastrosa guerra mondiale”.

“Tali affermazioni, non vogliono cadere in una facile retorica o in una semplificazione della realtà – va avanti -, ma smuovere le coscienze individuali e collettive verso una riflessione ed un’analisi ben più profonda della società in cui viviamo e soprattutto come ‘ci vogliamo stare’ in questo nostro pianeta. Partendo proprio dal sostantivo di pianeta e da una visione inevitabilmente internazionale della realtà, come il covid-19 ci ha sbattuto brutalmente in faccia. Di fronte ad emergenze sanitarie, come quella che stiamo vivendo, ma anche di fronte ad emergenze sociali, economiche ed ambientali, sono totalmente inadeguate ricette settoriali o regionali, se non dannose, come innalzare muri, creare blocchi navali o ridurre il tutto ad una visione repressiva od emergenziale, senza una prospettiva progettuale di medio e lungo periodo”.

“Come d’altro canto si è rivelata inadeguata o addirittura altrettanto dannosa, la globalizzazione come l’abbiamo conosciuta in questi decenni, volta ad omologare e soffocare le differenze e che – purtroppo – in alcune aree geografiche del Pianeta si è mostrata con il volto dell’imperialismo. Questa emergenza sanitaria lascerà – sicuramente – molti strascichi nella nostra vita individuale e collettiva ma sicuramente non si pensi di poter tornare con facilità a pochi mesi indietro, sicuramente sarebbe inopportuno, come inopportuno è limitarsi ad accusare la natura come matrigna, bensì probabilmente – aggiunge ancora Antonini – siamo di fronte a cecità culturale e politica che perdura da decenni. Anche il nostro Paese dovrà sicuramente fare una riflessione e passi avanti in tal senso, ponendo con più forza al centro del dibattito politico e culturale, i grandi temi della Costituzione e ponendosi in un’ottica di solidarietà nazionale ed internazionale, uscendo tutti insieme dall’emergenza sanitaria, economica e sociale, senza lasciare indietro nessuno, sia come individuo che come Paese”.

“In questi mesi – prosegue -, sicuramente ci siamo trovati di fronte ad un’emergenza sanitaria di estrema gravità ma allo stesso tempo sono emerse con forza gravi criticità ospedaliere. In particolare quell’articolo 32 della Costituzione, troppo spesso, è risultato disatteso ed inapplicato da privatizzazioni, da tagli alla sanità e riforme del sistema sanitario in senso regionalistico (titolo V), da riduzione dei posti letto in rianimazione, numero chiuso nelle facoltà scientifiche o da case di cura private totalmente inaffidabili e gestite da irresponsabili. Oltre a politiche liberiste e di austerità favorite dallo stesso articolo 81 della Costituzione, in cui si impone agli Stati europei il pareggio di bilancio a discapito di settori strategici come la sicurezza, il sociale e l’istruzione; delegando al volontariato o rimediando grazie alla solidarietà e alla responsabilità e abnegazione di medici ed infermieri, a cui va il nostro grande e più sentito grazie per il lavoro svolto in questi difficili mesi. Anche la scuola, fondamento in una democrazia moderna, deve necessariamente fare uno scatto in avanti e con coraggio, piuttosto che atrofizzarsi in una didattica a distanza che può avere una valenza parziale o limitata nel tempo, ma alla lunga va a penalizzare le fasce più deboli della società”.

“Forse abbiamo un’occasione davanti a noi – sostiene – di svecchiare sicuramente l’istruzione ma ben consapevoli che la scuola è presenza, formazione e socialità, strumenti fondamentali ed imprescindibili per creare cittadini consapevoli di domani. Le restrizioni delle libertà individuali e collettive, necessarie in questi mesi, devono da subito lasciare spazio alla Costituzione; soppesare sempre in futuro e con responsabilità la legittimità del fine e la legalità dei mezzi, ponendosi con forza il tema della rappresentanza, soprattutto in previsione del prossimo referendum costituzionale; un’occasione sicuramente da non perdere ma bensì da rilanciare”.

“Rimettere pertanto al centro dell’agire politico e non solo, i primi tredici articoli della Costituzione ed i grandi ideali di libertà, uguaglianza e giustizia; riappropriandoci, appena finita l’emergenza, come la storia ci ha sempre insegnato, delle strade e delle piazze, ponendo con forza il grande tema della democrazia e della partecipazione attiva e consapevole nel nostro Paese”.