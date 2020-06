“L’orgoglio italiano è sceso in piazza anche a Viareggio. Tutta la provincia di Lucca ha preso parte alla manifestazione che si è svolta a Viareggio in piazza Campioni in una bellissima giornata di sole”. Lo scrive in una nota il commissario provinciale della Lega di Lucca, Andrea Recaldin.

“In tutta sicurezza – dice – rispettando i protocolli sanitari necessari, la Lega, insieme agli alleati di Fratelli d’Italia, Forza Italia e le forze civiche del territorio, è scesa in piazza non contro qualcosa o qualcuno ma per dimostrare che c’è ancora chi, in questo paese, crede nel futuro e che vuole ripartire al più presto per dare fiducia a chi nel territorio porta lavoro ed occupazione”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte all’evento – commenta Recaldin – e che hanno dedicato una parte della loro giornata alla Lega. In particolare modo la sezione della Lega di Viareggio per l’organizzazione, le forze di polizia per il lavoro e tutte le sezioni della Lega che erano presenti. Insieme a tantissime altre piazze d’Italia abbiamo fatto sentire la nostra voce forte e chiara: questo governo ha dimenticato tutti, famiglie, imprese e lavoratori. Oggi più che mai c’è bisogno di dare un segnale di coraggio e speranza e noi siamo pronti ad essere parte di questa grande e fondamentale ricostruzione”.