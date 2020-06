Montemagni (Lega): “Visite riprogrammate, utenti sconcertati dalla disorganizzazione”

“Se il ritornare ad una parvenza di normalità nelle visite mediche significa ricalendarizzare centinaia di appuntamenti già fissati, allora siamo davvero lontani dal rendere un servizio adeguato ai cittadini“, lo afferma la capogruppo in consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni, sottolineando i disagi che si sono verificati all’Asl lucchese nella riprogrammazione degli appuntamenti.

“Ci riferiamo in particolare – prosegue il consigliere – all’Asl lucchese che sembra abbia improvvisamente riprogrammato circa 400 appuntamenti già fissati in libera professione. Se, come segnala un cittadino vittima di questa improvvida iniziativa – precisa l’esponente leghista – le cose sono andate davvero così, ci chiediamo quale mente fervida abbia preso questa decisione che, sicuramente, metterà in difficoltà gli utenti”.

“Tutti pazienti – sottolinea la rappresentante del Carroccio – che probabilmente si erano organizzati per la visita in un determinato giorno e che, poi, invece se la ritrovano prevista in altra data. Insomma – conclude amaramente Elisa Montemagni – un metodo ‘efficace’ per complicare la vita alle persone“.