Paolinelli (Ugl): “Lavoratori bus turistici, bene l’interessamento della Lega”

Il segretario provinciale Ugl della Provincia di di Lucca e coordinatore della Toscana Nord Cipriano Paolinelli esprime soddisfasfazione e soprattutto “gratitudine per l’interesse dimostrato dagli esponenti della Lega sia territoriale (commissario Luigi Pellegrinotti) sia della Lega regionale (Capogruppo in Regione Elisa Montemagni) che il parlamentare Manuel Vescovi, riguardo all’appello di preoccupazione fatto a metà maggio dal sindacato per la crisi covid-19 nel mondo del settore turistico in generale, per i dipendenti e per gli autisti degli autobus turistici”.

“Ringrazio quindi gli esponenti Lega – precisa – per aver mantenuto quanto promesso, portando all’attenzione Nazionale le difficolta che questo settore sta’ attraversando, visto che oggi hanno parlato e si sono espressi sul tema propio l’ex ministro del turismo Lega Gian Marco Centinaio e il segretario federale Lega Matteo Salvini”.