Marco Barsella (Lei Lucca) subentra ufficialmente in consiglio comunale

Marco Barsella, primo dei non eletti nella lista Lei Lucca è subentrato ufficialmente oggi (5 giugno) in consiglio comunale al posto della dimissionaria Donatella Buonriposi: un passaggio che viene avallato all’unanimità dei ventotto consiglieri presenti all’assise.

“Sono emozionato e onorato – ha dichiarati Barsella – e ringrazio Donatella Buonriposi per la fiducia che ha sempre riposto in me. Continueremo a seguire la linea già tracciata, attraverso un’opposizione indipendente e responsabile”.

Barsella subentra di conseguenza anche nella commissione politiche formative, giovanili e di genere – cultura e sport. Anche in questo caso è arrivato il voto positivo della maggioranza dei consiglieri.